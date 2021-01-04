Затриманий у Перській затоці танкер Іран звинуватив у забрудненні вод. Сеул відправив у регіон військовий корабель.

Підрозділи іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) затримали у Перській затоці танкер Hankuk Chemi, що йшов із Саудівської Аравії під прапором Південної Кореї.

Підставою для затримання стало те, що танкер, котрий перевозив етанол, забруднював води Перської затоки, повідомляє DW із посиланням на іранські ЗМІ. Судно конвоювали до порту Бандер Аббас.

На борту судна перебувало 20 членів екіпажу, з яких лише п'ятеро - громадяни Південної Кореї. Решта - громадяни Індонезії, М'янми та В'єтнаму.

У МЗС Ірану вже встигли заявити, що дії іранської берегової охорони щодо танкера не мають політичного підґрунтя, а причини затримки судна - чисто технічні.

"Турбуватися через забруднення своїх (територіальних. - ред.) вод та діяти через це в рамках міжнародних приписів - нормальна й легітимна річ для будь-якої держави", - сказав речник МЗС Ірану Саїд Хатібсадех, якого цитує іранська інформагенція Tasnim.

За даними представників КВІР, прокуратура порту Бандер Аббас вживатиме юридичних кроків щодо танкера.

Реакція Південної Кореї на дії Ірану

У МЗС Південної Кореї також підтвердили факт затримання судна в водах Перської затоки. Як повідомили в Сеулі, натепер спільно з посольством Південної Кореї у Ірані вживаються всі заходи з метою звільнення судна. У південнокорейському дипломатичному відомстві закликали іранську владу негайно звільнити танкер.

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Як відповідь на дії іранської берегової охорони Південна Корея відправила військовий корабель у бік Перської затоки. Він супроводжуватиме загін спецпризначенців, котрі спеціалізуються на боротьбі з піратами, зазначили в дипломатичному відомстві Південної Кореї.

Перська затока: чим вона важлива

Останніми роками в Перській затоці сталося кілька інцидентів між іранською береговою охороною та танкерами різних країн. Перська затока разом із Ормузською протокою вважаються одним із найважливіших маршрутів постачання нафти та нафтопродуктів у світі.

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Автор: УНІАН