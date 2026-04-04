Збиті Іраном літаки створили нові загрози для Трампа, - Reuters

В даний час і іранські і американські військові шукають одного з пілотів, що катапультувалися зі збитого F-15E.

Іран вперше за 35 днів війни збив американський винищувач F-15, є також дані про втрату ще одного літака Збройних сил США.

Повідомляється, що американські військові врятували одного пілота F-15, а пошуки другого тривають - причому його намагаються знайти як США, так і Іран, пише Бі-бі-сі.

Над Іраном вчора збито американський винищувач F-15E Strike Eagle. Це перша повітряна втрата США за час операції. Військові США відразу розпочали пошуково-рятувальну операцію, а в соцмережах з'явилося відео літака та двох вертольотів, що летять над Іраном.

Видання встановило геолокацію відео – воно було знято в провінції Хузестан, відносно недалеко від району, де впав літак, а військові експерти підтвердили, що така авіагрупа може проводити пошуково-рятувальну операцію.

Джерела з американської сторони повідомили, що одного з двох членів екіпажу винищувача врятовано, а доля другого поки що залишається невідомою. За інформацією Бі-бі-сі, пошукова операція все ще триває.

Пошук американських пілотів, які катапультувалися, одразу ж розпочали й іранські військові. А іранські ЗМІ повідомили, що бізнесмени провінції, над якою був збитий винищувач, готові заплатити $50 тис. премії тому, хто знайде пілотів.

Видання зазначило, що двомісний винищувач-бомбардувальник F-15E Strike Eagle, вартість якого може становити $100 млн, є модифікацією літака F-15 1988 року.

Атака на літак-штурмовик A-10 Warthog

Атаці також піддався американський літак-штурмовик A-10 Warthog, який шукав пілотів збитого F-15E.

За даними ЗМІ, пілот A-10 Warthog катапультувався над Перською затокою і був врятований. Агентство Reuters написало з посиланням на американські джерела, що сам літак розбився над Кувейтом.

Також є повідомлення про те, що іранські військові обстріляли один із двох вертольотів, які брали участь у пошуковій операції. Члени екіпажу вертольота, на борту якого перебував врятований пілот, отримали поранення.

Агентство Reuters, у свою чергу, зазначило, що ці інциденти свідчать про те, що американські літаки наражаються на ризик над Іраном, незважаючи на заяви президента Дональда Трампа та глави Пентагону Піта Гегсета про те, що американські сили повністю контролюють повітряний простір.

Як повідомляв УНІАН, США готові припинити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишиться заблокованою. В адміністрації Трампа дійшли висновку, що спроба силового розблокування протоки може сильно затягнути війну і вийти за встановлені терміни в 6 тижнів.

Тому Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях, серед яких ослаблення іранського флоту та зменшення ракетного потенціалу.

Вас також можуть зацікавити новини: