Відповідь китайським моделям: європейський автогігант анонсував дуже дешевий електромобіль

Експерти авторинку очікують, що вартість нової моделі становитиме менше ніж 15 тисяч євро.

Компанія Stellantis оголосила про революційний проєкт компактного та доступного електромобіля E-Car. Про це вона повідомила на своєму сайті.

Літера "E" у назві означає "європейський", "емоційний", "електричний" та "екологічний".

Stellantis планує випуск електромобіля на своєму заводі в Італії неподалік Неаполя, де нині виробляється Fiat Panda. Ультракомпактний електромобіль розробляється спеціально для європейського ринку та розглядається як пряма відповідь на недорогі китайські електрокари, що активно виходять на ринок.

"E-Car – це концепт, який органічно відповідає успіху малих автомобілів, що глибоко вкорінений у європейській ДНК Stellantis. Наші клієнти прагнуть відродження компактних, стильних автомобілів, які з гордістю виробляються в Європі, а також є доступними та екологічними", – заявив генеральний директор Stellantis Антоніо Філоза.

Повідомляється, що моделі E-Car будуть відрізнятися сучасним дизайном і оснащуватимуться передовими технологіями, які розроблятимуться разом із партнерами для підвищення доступності та скорочення часу виходу на ринок.

Початок виробництва автомобіля запланований на 2028 рік. Казати про ціну автомобіля зарано, але, на думку оглядачів, вартість нової моделі становитиме менше ніж 15 тисяч євро. Для порівняння, ціна нового Nissan Leaf, який вважають бюджетним, становить близько $25 000.

Stellantis - не єдина європейська компанія, яка робить ставку на дешеві електромобілі.

Раніше УНІАН писав, що компанія Volkswagen представила новий компактний електромобіль ID. Polo, який стане наступником культової моделі Polo. Виробник заявляє, що новинка поєднує лаконічний дизайн, просторий інтер’єр і доступнішу цінову політику.

Ним став компактний кросовер Skoda Elroq. Експерти похвалили модель за поєднання універсальності, практичності, а також співвідношення ціни та якості. Однією з найбільших переваг моделі назвали просторий інтер'єр.

