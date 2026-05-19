Чи буде різниця в оплатах контрактникам та мобілізованим: Сирський розкрив деталі

Головнокомандувач зазначив, що передбачатимуться контракти на 6 або 9 місяців для військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров'я.

Демобілізація в Україні стане можливою, коли завершиться війна і особливий період. А наразі розглядається звільнення з військової служби під час війни, сказав в інтерв’ю військовому порталу "Мілітарний" головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ведеться робота разом з міністерством оборони, щодо можливості запровадження контрактів на певні терміни.

"Ми детально розібралися з усіма положеннями контракту, з усіма видами додаткового грошового забезпечення. І наразі триває процес обговорення безпосередньо в частинах. Тобто, ми запровадили таку модель, де в обговоренні цих президентських ініціатив беруть участь всі військовослужбовці", – наголосив він, зазначивши, що таким чином намагаються уникнути негативних моментів.

Сирський наголосив, що люди, які воюють тривалий час, повинні "мати вихід" і можливість отримати відстрочку після звільнення. Її термін залежатиме від кількості часу, який військовослужбовець провів у боях.

За його словами, важливо дотриматися балансу, бо ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання. При цьому додав, що наша країна повинна адекватно відповідати на зростання чисельності ворога, бо це створює певну загрозу. "Процес має бути не хаотичним, а контрольованим, бо, якщо ми звільняємо певну кількість військових, то треба набрати стільки ж, або й більше, на заміну.

Контракти для військовослужбовців

Сирський підкреслив, що йдеться про запровадження так званого "короткого контракту" - на 6 або 9 місяців. Він буде доступний для військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров'я, але мають бажання повернутися у військо. Він також додав, що контракти на 10 місяців будуть можливі для тих, хто зараз у війську.

За його словами, для новобранців йдеться про контракт на 2, 3 і більше років. При цьому додав, що можливо й просто лишатися мобілізованим без підписання контракту, при цьому грошове забезпечення буде на однаковому рівні:

"Мінімальний рівень грошового забезпечення становитиме 30 тисяч гривень. Доплати будуть насамперед для тих категорій військовослужбовців, які беруть участь в активних бойових діях, насамперед, в механізованих, штурмових, десантних, піхотних бригадах, тобто йдеться про ті посади, яких бракує на полі бою".

Головнокомандувач підкреслив, що зміни мають бути ухвалені та оприлюднені до кінця травня.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголошував на необхідності переведення української армії з мобілізаційної на контрактну основу після завершення війни або припинення вогню. Сказав, що планується зберегти кількість армії у 800 тисяч.

За його словами, заохочувати людей доєднуватись до війська потрібно високими зарплатами.

Додамо, що за словами Олександра Сирського, рівень зарплати та доплати військовим визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.

