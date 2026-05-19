Небензя пригрозив Латвії через атаки по РФ: що відповіли йому в Україні, Латвії та США

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що членство в НАТО не захистить Латвію від удару у відповідь.

Постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що переговорний процес щодо досягнення мирного врегулювання "зайшов у глухий кут". Також він заявив, що Європа затягує війну в Україні, повідомляє The Guardian.

Небензя звинувачує президента України Володимира Зеленського в тому, що той не віддав наказ своїм військам припинити вогонь і вивести війська з регіонів, які Росія хоче контролювати.

"Доки Зеленський цього не усвідомить, досягнення цілей спеціальної військової операції буде забезпечено збройними силами Російської Федерації", - заявив Небензя.

На його думку, "впертість" Зеленського "активно підтримується європейськими країнами". Особливо він згадав Лондон і Брюссель, стверджуючи, що Європа хоче "затягнути це на якомога довше, щоб завдати Росії якомога більше шкоди".

В статті йдеться, що потім постійний представник РФ в ООН перейшов до тривалої критики глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас. Він заявив, що припущення про те, що вона може бути переговірницею ЄС з Росією, "можна назвати лише насмішкою", оскільки вона "зовсім не розуміє, що таке дипломатія".

Видання поділилося, що Небензя намагався просунути абсолютно неправдиві теорії, проти яких раніше виступали Україна та Латвія. Він стверджував, що Київ "запускає дрони з території" країн Балтії, зокрема з Латвії.

"Членство в НАТО не захистить вас від удару у відповідь", - відкрито погрожує він Латвії.

Представниця Латвії в ООН Саніта Павлюта-Десландс заявила, що не має часу на російські "вигадки та суцільну брехню".

"Я лише повторю, що брехня, агресивна дезінформація та погрози є ознакою відчаю та слабкості, і ми бачили подібні брехні, спрямовані проти інших членів цієї ради на попередніх засіданнях, тому для мене велика честь, що сьогодні увага прикута до моєї країни", - сказала Павлюта-Десландс.

Постійний представник України в ООН Андрій Мельник розповів про безперервні російські атаки на українські міста та зазначив, що "перша половина травня стала одним із найкривавіших періодів для українського цивільного населення" з початку повномасштабної війни.

Мельник наголосив, що Росія повинна "припинити скаржитися на страждання бідних росіян", оскільки те, що вона зараз спостерігає, є лише реакцією на її триваючу агресію проти України.

"На відміну від Росії, українські сили ніколи не націлюються на цивільне населення", - заявив постпред України в ООН.

Він зазначив, що "на жаль, усі ці варварські злочини, скоєні Росією проти українського цивільного населення… досі не отримали адекватної реакції з боку міжнародної спільноти".

Тому Мельник закликав всіх членів ООН "посилити режим санкцій" та запобігти постачанню комплектуючих для російської "військової машини":

"Незважаючи на хвастощі Путіна щодо нібито досягнутих успіхів, … навіть російські військові блогери, які підтримують війну, критикують провали на полі бою, а багато хто з них відкрито визнає, що нинішня ситуація складається на користь України. Більше того, деякі російські військові експерти попереджають, що Путін програє цю війну: фронт застиг у мертвій точці, за оцінками, майже 1,4 мільйона російських військових загинули або отримали поранення, а пересічні росіяни відчувають дедалі більший економічний тиск. Війна, яка, на думку Путіна, мала стати вершиною його життєвих досягнень, виявиться причиною його остаточного падіння".

Він назвав звинувачення Росії щодо використання Україною безпілотників з країн Балтії "казками".

Видання поділилося, що посол США, заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс рішуче засудила російські погрози на адресу Латвії.

"Погрозам на адресу члена Ради немає місця. Сполучені Штати дотримуються всіх своїх зобов’язань у рамках НАТО", - підкреслила вона.

Мирні переговори щодо війни в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, мирні переговори щодо України поки що призупинені. При цьому, він додав, що Росія розраховує на те, що переговори будуть відновлені. Пєсков додав, що в Кремлі розраховують на те, що "американські колеги продовжать свої миротворчі, посередницькі зусилля". Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас раніше вказувала на те, що в переговорному процесі немає просувань.

Також ми писали, що журналіст Оуен Меттьюз в колонці The Telegraph пише, що в Кремлі дедалі активніше готуються до можливого завершення війни проти України. Однак, президент рФ Володимир Путін не демонструє чіткого плану виходу з конфлікту. Він зауважує, що попри удари українських дронів по Москві та наростання внутрішнього невдоволення, система влади в РФ залишається фактично паралізованою страхом перед можливим крахом режиму. Меттьюз зазначає, що масована атака українських дронів на Москву та Підмосков’я стала серйозним сигналом для Кремля.

