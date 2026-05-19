'Мідлстрайк' вирішує: як Україна за допомогою дронів змінює логіку війни, – Reuters

Україна відкрила новий фронт у тилу Росії: 129 знищених об'єктів ППО та палаючі нафтопереробні заводи.

Україна різко нарощує удари середньої дальності по російських тилах – і це вже змінює динаміку війни. Як пише Reuters з посиланням на окремих українських військових командирів, фахівців з дронів та аналітиків, саме середньодальні удари стали одним із ключових факторів уповільнення російського наступу.

Президент Зеленський заявив, що в травні кількість таких ударів подвоїлася порівняно з березнем і збільшилася вчетверо порівняно з лютим. У квітні українські сили завдали понад 160 ударів на відстані 120–150 км.

Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді пояснив логіку кампанії: знищення російських радарів і засобів ППО на оперативній глибині відкриває коридор для дальніх ударів по нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах углиб Росії.

Відео дня

"Роль середньодальних ударів зараз є вирішальною", – заявив Бровді.

За його даними, з початку року знищено щонайменше 129 систем ППО на окупованих територіях. Серед цілей – радари, ЗРК типу "Бук", "Тор" і "Панцир", склади боєприпасів і палива, логістика.

Результат уже помітний: минулого місяця Росія скоротила видобуток нафти через удари по портах і НПЗ. Україна атакувала рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших у країні, – а також змусила призупинити роботу четвертого за величиною НПЗ Росії NORSI та підприємства в Пермі, за 1500 км від кордону.

Аналітик лондонського RUSI Джастін Бронк пояснив механізм: глибокі удари змушують Росію розсіяти ППО подалі від фронту, що, у свою чергу, відкриває можливості для ударів середньої дальності по логістиці та командних пунктах.

"Чим далі відсуваєш тили, тим більше ускладнюєш логістику", – зазначив командир батальйону "Бродяги" Ілля Машина.

Польові командири фіксують і якісне зростання. За словами командира з позивним "Кусто" з 414-ї бригади, кількість екіпажів і типів платформ істотно зросла з осені. Зворотний зв'язок від фронту тепер впроваджується в конструкцію дронів за лічені дні, а деякі виробники вже постачають машини в повністю боєготовному стані.

"Раніше мідлстрайк був разовою можливістю. Тепер це системна частина операцій", – резюмував технічний інженер з позивним "Символ".

Аналітики попереджають, що мідлстрайки самі по собі не переламають хід війни, але створять Росії наростаючу проблему адаптації.

Удари по російських тилах

Раніше командувач Силами безпілотних систем, командир ударного дронового підрозділу "Мадяр" Роберт Бровді розповів про стратегію знищення російської ППО, логіку дипстрайк-ударів і те, чому припинення вогню не означає кінця загрози. За його словами, Україна планомірно "пробиває коридор" крізь російську протиповітряну оборону.

Зазначимо, що за останні тижні Україна завдала близько 60 ударів по російській нафтовій інфраструктурі, вивівши з ладу не менше 21% нафтопереробних потужностей РФ. Однак український "дипстрайк" стикається з дедалі ефективнішою протидією російської ППО

Вас також можуть зацікавити новини: