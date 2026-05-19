В Україні роками крали газ із державної 'труби': викрито масштабну схему

На Прикарпатті правоохоронці викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України. Реалізація схеми завдала збитків державі на понад 200 мільйонів гривень, повідомив у Телеграм Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними правоохоронців, схему організував керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До реалізації схеми він залучив трьох підлеглих.

Підприємство користувалося державною газотранспортною системою для транспортування видобутого газу. Облік палива здійснювався через спеціальний вузол, який перебуває під контролем та пломбуванням "Оператора ГТС України".

За даними слідства, з січня 2022 року по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу.

"Схема була примітивною за способом, але масштабною за наслідками: за допомогою спеціального ключа перекривали кран на вимірювальній лінії, через що електронний обчислювач фіксував викривлені дані про обсяги газу", - зазначив Кравченко.

За словами генпрокурора, в результаті реалізації схеми держава недоотримала понад 8 мільйонів кубометрів газу, які ділки фактично відбирали з мережі та продавали на ринку як власний ресурс.

Сума встановлених збитків, за даними слідства, складає понад 203 мільйони гривень.

Генпрокурор повідомив, що організатора схеми та трьох його спільників затримано. Їм повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокурори готують клопотання про тримання під вартою з можливістю внесення застави "у розмірі завданих державі збитків – 203 мільйони гривень".

Газові "схеми" в Україні

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році народному депутату Ярославу Дубневичу було повідомлено про підозру у справі про крадіжку газу. За версією слідства, впродовж 2013-2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

У тому ж році детективи Бюро економічної безпеки при оперативному супроводі Служби безпеки провели обшуки в 16 регіональних газових підприємствах і офісах групи компаній "Регіональна газова компанія", яку на той час пов’язували з бізнесменом Дмитром Фірташем. Згідно з повідомленням пресслужби СБУ, в результаті обшуків було задокументовано факт протиправного використання тарифних коштів, передбачених на закупівлю газу для покриття виробничо-технічних втрат, що призвело до завдання державі збитків у сумі майже 3,5 млрд грн.

