Чи повернеться Європа до російських нафти і газу: у Німеччині зробили гучну заяву

За словами німецького посадовця, енергетика стала частиною національної безпеки Німеччини.

Європа не повернеться до російських нафти та газу, заявив парламентський державний секретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Штефан Роуенгоф під час міжнародної конференції у Берліні, передає Укрінформ.

За його словами, у 2022 році Європа "стояла на межі енергетичної катастрофи", а російський монополіст "Газпром" контролював чверть німецьких газових сховищ.

"Більше половини нашого імпорту газу надходило з Росії. Ці дні минули, і вони не повернуться. Європа не повернеться до російських нафти і газу – ні зараз, ні будь-коли", - наголосив він.

Роуенгоф підкреслив, що Росія використовує енергетику як інструмент війни.

"Безперервні удари по енергосистемі України перетворили енергетичну інфраструктуру на поле бою", - сказав Роуенгоф.

Німецький посадовець додав, що його країна після початку російської агресії відмовилася від російського трубопровідного газу.

"Німеччина перебудувала свою енергетичну політику з нуля, насправді замінивши 100% російського трубопровідного газу. Ми у рекордний час побудували СПГ-інфраструктуру світового класу", - заявив він.

Нині близько половини потреб Німеччини у природному газі забезпечує Норвегія, а головним партнером із постачання СПГ стали США.

Європейська Рада наприкінці рішення ухвалила рішення, яке передбачає остаточну поетапну заборону імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу до ЄС. Згідно з рішенням, повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року.

Попри проблеми з постачанням газу після початку війни на Близькому Сході, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС не планує змінювати строк відмови від російського "блакитного палива".

Втім, 24 березня Євросоюз відклав презентацію плану заборони імпорту російської нафти. Пропозицію мали представити 15 квітня, нова дата невідома.

