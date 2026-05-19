Велика Британія дозволила імпорт палива, виробленого з російської нафти, - Reuters

Ліцензія надає пільги у випадках, коли паливо переробляється в третіх країнах.

Велика Британія дозволить імпорт та надання послуг, пов’язаних із дизельним та авіаційним паливом, переробленим за кордоном із російської нафти, на підставі нової загальної торговельної ліцензії, яка звільняє певні товари від санкційних обмежень, повідомляє Reuters.

Видання пояснило, що ліцензія, видана у вівторок, 19 травня, надає пільги у випадках, коли паливо переробляється в третіх країнах, але передбачає певні умови, зокрема вимоги щодо ведення обліку для компаній.

В повідомленні уряду йдеться, що нові правила набувають чинності в середу, 20 травня, й діятимуть безстроково, хоча вони будуть періодично переглядатися і можуть бути змінені або скасовані.

Окремо Велика Британія видала тимчасову ліцензію, що охоплює морські перевезення скрапленого природного газу та пов’язані з цим послуги відповідно до правил санкцій проти Росії, термін її дії закінчується 1 січня наступного року.

Раніше УНІАН повідомляв, що в звіті Інсититуту вивчення війни зазначається, що українські удари по російських нафтопереробних заводах і нафтовій інфраструктурі останніми місяцями стали масштабнішими та інтенсивнішими. Зазначається, що вони впливають на експорт нафти та здатність Росії заробляти на високих світових цінах на енергоносії. За даними української розвідки, одна з російських нафтових компаній уже закрила 400 свердловин, а загалом обсяги переробки нафти у РФ скоротилися щонайменше на 10% у 2026 році. Окрім цього, Росія має труднощі з відновленням роботи пошкоджених свердловин.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росії для відновлення видобутку на свердловинах, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть на коливання ринку. Зеленський наголосив, що для РФ втрачати видобуток - це справді дуже боляче. Він додав, що за п’ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік.

