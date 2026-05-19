Сирський попередив про загрозу наступу з півночі та розкрив подробиці армійської реформи

Контракти, виплати та Білорусь: Сирський вперше детально розповів про реформу ЗСУ та загрози літніх кампаній росіян.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Militarny вперше детально розповів про ситуацію на фронті, загрозу з півночі, реформу армії та плани щодо ротації.

Росія зосередила під Покровськом близько 800–900 військовослужбовців – це найбільше угруповання противника на всій лінії фронту. Щодня там фіксується 35–40 штурмових дій. Крім Покровського, активні бої ведуться на Очеретинському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському та частково Куп’янському напрямках. Однак Сирський фіксує перелом у динаміці.

"Вчорашня доба була характерна тим, що кількість наших контратакувальних і наступальних дій вперше перевищила кількість наступальних дій з боку противника", – заявив він.

На Олександрівському напрямку українські сили вже звільнили близько 500 кв. км території та 12 населених пунктів. За словами Сирського, ця робота триває, просто перейшла в інший формат.

Втрати: росіян гине в 7–9 разів більше

Сирський навів дані про співвідношення втрат: загалом противник втрачає втричі більше, ніж Україна. Щодо вбитих розрив ще більший.

"Щодо загиблих цифра сягає, залежно від дня, і семи, і дев'яти разів", – сказав головнокомандувач.

Незважаючи на це, Росія продовжує нарощувати угруповання – за рахунок контрактників і мобілізованих, яких Сирський навмисно називає "різними категоріями". Україна, за його словами, змушена адекватно реагувати на це зростання.

Загроза з Білорусі: Генштаб Росії планує удар з півночі

Одна з найтривожніших тез інтерв'ю – пряме попередження про загрозу нового фронту.

"Російський Генштаб активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Ми знаємо ці дані", – заявив Сирський.

Якщо це станеться, лінія фронту істотно зросте – і без того розтягнуті сили України опиняться під ще більшим тиском. За його словами, саме з урахуванням цієї загрози зараз вибудовується вся логіка корпусної реформи та територіального розподілу частин.

Ротація: два місяці – межа, далі – виснаження

Сирський підтвердив жорсткий норматив: не більше двох місяців на позиціях. Дослідження показали: "саме після цього терміну у військовослужбовця настає моральне і фізичне виснаження. Контроль буде проводитися 15-го числа кожного місяця силами офіцерів вищих штабів", – зазначає головнокомандувач.

Однак сама ротація в умовах тотального дронового контролю перетворилася на повноцінну військову операцію:

"Це така сама операція, як і наступ. До неї потрібно детально готуватися – забезпечувати прикриття, маскування, логістику".

Дрони контролюють зони глибиною 30–50 км, через що навіть цивільні автомобілі не можуть пересуватися без ризику. У цих умовах підготовка до ротації займає, за словами Сирського, до половини всього робочого часу штабів. На підготовку кожної зміни відводиться місяць.

Нові контракти: від 6 місяців до трьох років

До кінця травня мають бути затверджені та оприлюднені нові формати військових контрактів. Система передбачає кілька категорій:

6–9 місяців – для звільнених через поранення, які хочуть повернутися до лав;

10 місяців – для діючих військовослужбовців;

2–3 роки і більше – для новобранців.

Для тих, хто не хоче укладати контракт, залишається мобілізація – з тими ж правами на виплати.

Мінімальне грошове забезпечення становитиме 30 000 гривень. Додаткові надбавки передбачені насамперед для механізованих, десантно-штурмових частин і морської піхоти – тих спеціальностей, яких найбільше бракує на полі бою. Підсумкові цифри визначатиме Генштаб з урахуванням ситуації на фронті.

"Якщо проект буде прийнятий до кінця травня, процес стане незворотним", – заявив Сирський.

Корпусна реформа: другий етап із трьох

Реформа розбита на три етапи. Перший – створення управлінь корпусів і передача їм певних комплектів військ – загалом завершений. Зараз триває другий етап: формування корпусних комплектів. Кожен корпус має отримати артилерійську бригаду, зенітно-ракетний полк, батальйони безпілотних систем, розвідки та забезпечення.

Ступінь укомплектованості різний: одні корпуси отримали свої частини майже повністю, інші – на 40–70%. Третій корпус, за словами Сирського, вже воює повним штатним комплектом.

Третій етап – закріплення бригад за корпусами за територіальним принципом – можливий лише після завершення війни, коли з’явиться можливість перерозподілити частини без шкоди для фронту:

"Зараз у нас 1000 км активного фронту, противник перевершує нас за кількістю бригад удвічі. Просто взяти й переставити частини неможливо".

Ситуація на фронті – останні новини

Раніше начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, полковник Володимир Польовий, описав реальну картину боїв під Покровськом. За його словами, окупанти інфільтрувалися на північ міста і створили там власну кілзону глибиною 25 км.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгірьов повідомив, що росіяни на Донбасі намагаються повернутися до тактики змішаних атак із залученням важкої бронетехніки та "м'ясних штурмів" заради політичних перемог і наративів Кремля.

