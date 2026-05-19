'Усе, за що заплачено, надходить': командувач НАТО про затримки постачань в Україну та вивід військ США

Генерал Грінкевич заявив, що рішення США не загрожують планам НАТО, постачання в Україну тривають, а союзники беруть на себе більшу відповідальність.

Генерал Алексус Грінкевич, верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі, заявив, що рішення США внести зміни до розподілу оборонних зобов’язань всередині Альянсу не ставить під загрозу виконання регіональних планів блоку, пише The Guardian.

За його словами, на прес-конференції 19 травня обговорювалося, що європейські союзники та Канада беруть на себе більшу відповідальність за звичайну оборону континенту – при збереженні підтримки з боку американських можливостей, нехай і з "коригуваннями". Грінкевич підкреслив: ці зміни "не впливають на здійсненність регіональних планів".

Крім того, генерал заявив, що США виведуть з Європи 5000 військовослужбовців, однак це не вплине на обороноздатність НАТО. Йдеться про американську бронетанкову бригаду, яка повертається без заміни, а також про скорочення раніше запланованого розгортання батальйону далекобійних систем.

"Я повністю впевнений у поточному балансі сил. Ми продовжимо коригувати план, щоб забезпечити належне стримування", – заявив Грінкевич.

Окремо генерал торкнувся України, назвавши її опір Росії прикладом "виняткової стійкості та інновацій" на п’ятому році війни. На тлі повідомлень про затримки поставок зброї в рамках програми PURL він запевнив: "Усе, за що заплатили союзники, надходить".

Гринкевич підкреслив, що "інвестуючи в Україну", Альянс "не тільки захищає її населення, її критично важливу інфраструктуру та підтримує її боротьбу", але це також є "інвестицією в європейську безпеку".

ЗСУ продовжують "демонструвати надзвичайну стійкість та інновації".

"Вони продовжують ділитися з нами своїм, перевіреним бойовими діями, досвідом, особливо коли йдеться про протидію російським та іранським безпілотникам і ракетам", – додав він.

інвестиції в Україну – це водночас інвестиції в безпеку всієї Європи.

НАТО – останні події

Як пише Reuters, відносини між США та європейськими країнами опинилися на межі розриву через розбіжності щодо війни в Ірані. Ситуація загострилася після критики канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на адресу Вашингтона. У відповідь Трамп вирішив вивести з країни американський контингент.

Раніше прес-секретар НАТО Елісон Харт заявила, що виведення президентом США з Німеччини американських військовослужбовців не надто послабить оборонну міць Альянсу. За її словами, НАТО, як і раніше, впевнене у своїх оборонних і стримуючих здібностях.

