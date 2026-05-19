Тепер усі українці можуть перевірити обмеження на виїзд за кордон онлайн, - ДПСУ

В Україні запустили сервіс "Особистий кабінет", де можна дізнатися, чи є обмеження на виїзд за кордон для кожної людини, але це не стосуватиметься заборони через воєнний стан. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що новий сервіс "Особистий кабінет" стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

"Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються", - наголошують у ДПСУ.

У ДПСУ переконують, що усі дані захищені відповідно до Закону "Про захист персональних даних".

Як працює сервіс "Особистий кабінет"

Прикордонники розповіли як працює "Особистий кабінет". Зазначається, що реєстрація відбувається через електронний підпис id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID або КЕП.

"Перевірка в реальному часі – система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ. Результат – миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження"", - повідомляють у ДПСУ.

Уряд скасує обмеження на виїзд за кордон для усіх жінок

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вирішив скасувати обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що обмеження скасовується на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.

Раніше обмеження на виїзд за кордон поширювалися, зокрема, на жінок, які обіймають високі державні посади, включаючи членів Кабміну, керівників центральних органів влади та їх заступників. Також йшлося про депутатів, суддів, правоохоронців та керівників державних підприємств.

