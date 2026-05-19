Захист Єрмака подав скаргу на запобіжний захід: коли розглянуть апеляцію

Засідання з розгляду апеляційної скарги відбудеться у четвер.

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду вже на цьому тижні, 21 травня, розглянуть скаргу захисту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо обраного йому запобіжного заходу. Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС в Telegram.

"У четвер, 21 травня 2026 року, о 13:10 відбудеться судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 14.05.2026, якою до колишнього керівника Офісу президента України застосовано запобіжний захід", - йдеться у повідомленні.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, 4.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

У НАБУ 11 травня зазначили, що підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Йшлося про Андрія Єрмака.

За даними відомства, справу кваліфікують за 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

14 травня ВАКС вирішив взяти Єрмака під варту з можливістю внесення застави у 140 млн грн. 18 травня стало відомо, що ексочільник Офісу президента вийшов із СІЗО, бо за нього внесли розмір визначеної застави.

