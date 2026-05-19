НАТО розглядає можливість військової операції в Ормузькій протоці, – Bloomberg

Блокада Ормузької протоки може втягнути НАТО у нову операцію на Близькому Сході.

У НАТО почали обговорювати можливість запуску спеціальної місії для забезпечення проходу комерційних суден через Ормузьку протоку, якщо Іран не зніме блокаду до початку липня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в Альянсі.

За даними співрозмовників агентства, ідею вже підтримують кілька країн-членів НАТО, проте консенсусу поки що немає. Остаточне рішення можуть обговорити на саміті Альянсу в Анкарі 7–8 липня.

Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич підтвердив, що такий сценарій розглядається.

"Спочатку має бути політичне рішення, а потім – формальне планування. Чи думаю я про це? Абсолютно точно", – зазначив він.

Раніше союзники уникали прямої участі в конфлікті навколо Ірану і наполягали, що можуть долучитися лише після припинення бойових дій і створення широкої міжнародної коаліції. Однак тривала блокада Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та СПГ, посилює тиск на економіки західних країн і штовхає ціни на енергоресурси вгору.

При цьому в НАТО визнають, що гарантувати безпечне судноплавство буде складно. Навіть попередня спроба США забезпечити прохід кораблів у регіоні виявилася короткостроковою.

За інформацією Bloomberg, всередині Альянсу зберігаються розбіжності. Частина країн, включаючи Іспанію, виступає проти втягування НАТО в конфлікт. Мадрид раніше навіть відмовив США у використанні своєї території для ударів по Ірану. Водночас низка інших союзників уже надає американцям логістичну підтримку.

Окремо Франція та Велика Британія працюють над власним планом забезпечення безпеки судноплавства після завершення активної фази конфлікту.

Як повідомляє CNN, Іран націлився на одну з прихованих артерій світової економіки – підводні кабелі, прокладені під Ормузькою протокою. Вони забезпечують величезні обсяги інтернет-трафіку та фінансових транзакцій між Європою, Азією та країнами Перської затоки. Так, країна має намір стягувати плату з техногігантів за використання цих кабелів. В іншому випадку Тегеран погрожує перервати трафік. Такі плани озвучив представник іранських збройних сил Ебрахім Золфагарі.

