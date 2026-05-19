'Це така ж військова операція': Сирський розповів про складність ротацій на фронті

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що під час ротації треба враховувати дронову активність, погоду та інші фактори.

Зараз процес ротації, заміна на позиціях військовослужбовців, це така ж військова операція, як і наступ, тому до цього треба ретельно готуватися. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю "Мілітарний".

Він зазначив, що в умовах тотального панування дронів, особливо в останні два роки, дуже важко проводити ротації, бо створюються зони ураження від 30 до 50 км, куди не можна не те, що військовою технікою проїхати, але й звичайними автомобілями.

"Створення таких зон внесло зміни в тактику, оперативне мистецтво і зараз змінюються терміни і показники глубин фронту", - наголосив Сирський.

За його словами, це все накладає певні особливості на ротацію українських військовослужбовців.

"Зараз процес ротації, заміна на позиціях, це в принципі така ж військова операція, як і наступ, бо до цього треба ретельно готуватися, забезпечуючи прикриття техніки, яка рухається, забезпечення вогневого прикриття, проведення заходів щодо введення ворога в оману, треба забезпечити відповідну логістику", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, на сьогодні цей процес займає половину часу в роботі штабів.

Сирський наголосив, що велика кількість військових перебуває у зоні бойових дій. За його словами, зараз робиться все для того, щоб провести підготовку зміни, яка буде йти на заміну для ротації.

"Таким чином ми плануємо не тільки забезпечити ротацію, а й проводити постійну підготовку тих, військових, які готуються до виконання завдань", - додав він.

При цьому він зазначив, що до 15 числа кожного місяця має бути точна інформація про те, скільки людей перебуває на бойових позиціях на передньому краї, терміни їх перебування.

За його словами, йдеться про складний процес ротації, про який не можна сказати, що "по команді встали і пішли". Він додав, що тут важливо враховувати, зокрема, дронову активність, погоду.

Сирський додав, що йдеться про великий ризик, тому треба врахувати все. За його словами, за даними дослідження, військовослужбовець зберігає на позиціях бойові якості два місяці, а після цього вже наступає моральна, фізична втома й цього військовослужбовця треба рятувати.

Сирський змінив терміни ротації військових

Як повідомляяв УНІАН, наприкінці квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військових, які виконують завдання на передовій.

Він зазначав, що командири повинні забезпечити умови для перебування військових на позиціях до 2 місяців із обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Також наказом визначено обов’язкові вимоги:

проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

У квітні навколо 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого спалахнув гучний скандал через критичне виснаження та відсутність забезпечення бійців на передових позиціях.

