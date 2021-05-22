ЦАХАС продовжує вистежувати лідера військового крила руху Мухаммада Дейфа.

Армія оборони Ізраїлю заявила про готовність й надалі відстежувати лідерів радикального палестинського руху ХАМАС.

Про це пише Times of Israel.

Читайте такожІран розкритикував рішення суду Канади у справі про збитий літак МАУЙдеться про цілеспрямоване знищення ватажків бойовиків навіть після оголошення режиму припинення вогню. Серед тих, кого армія продовжує вистежувати, – лідер військового крила руху Мухаммад Дейф.

Дейф вважається в Ізраїлі одним з найнебезпечніших терористів, його звинувачують у серії терористичних актів проти мирних мешканців.

Раніше повідомлялося, що на території Палестинської автономії в місті Шхем затримали лідера терористичного угруповання ХАМАС Алаа Хамідана.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

20 травня ісламістське угруповання ХАМАС повідомило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із завтрашнього дня.

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Автор: Яна Ставська