Армія оборони Ізраїлю заявила про готовність й надалі відстежувати лідерів радикального палестинського руху ХАМАС.
Про це пише Times of Israel.
Читайте такожІран розкритикував рішення суду Канади у справі про збитий літак МАУЙдеться про цілеспрямоване знищення ватажків бойовиків навіть після оголошення режиму припинення вогню. Серед тих, кого армія продовжує вистежувати, – лідер військового крила руху Мухаммад Дейф.
Дейф вважається в Ізраїлі одним з найнебезпечніших терористів, його звинувачують у серії терористичних актів проти мирних мешканців.
Раніше повідомлялося, що на території Палестинської автономії в місті Шхем затримали лідера терористичного угруповання ХАМАС Алаа Хамідана.
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
- Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.
- 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.
- 20 травня ісламістське угруповання ХАМАС повідомило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із завтрашнього дня.
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