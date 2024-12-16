Це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року.

В ніч на понеділок, 16 грудня, авіація Ізраїлю здійснила серію потужних авіаударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус. Там розташована важлива військово-морська база РФ та судноремонтний завод, передає The Times of Israel.

Ізраїльські літаки націлилися на низку об’єктів у Тартусі та сирійській провінції Латакія. Пілоти влучили в об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема базу, яку використовували військово-морські сили РФ, а також на військовий судноремонтний завод.

"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи ППО і склади ракет класу "земля-земля", повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, і це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року", - пише видання.

Відео дня

Водночас у мережі з'явилися фото та відео потужних ударів по Тартусі. На кадрах видно, що ізраїльські удари були руйнівними.

Військові бази РФ в Сирії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, база у сирійському Тартусі потрібна РФ, щоб розміщувати там, зокрема ракетоносії, та тримати у напрузі весь регіон під час режиму диктатора Башара Асада, який нещодавно було повалено.

За словами речника Військово-морських сил ЗС України Дмитра Плетенчука, ніхто не гарантував, що в будь-який момент агресор не завдасть ударів по об’єктах в Сирії або в Африці. РФ тримала на Тартусі різноманітні одиниці. Серед них два підводні човни та надводний носій зі складу Чорноморського флоту РФ.

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