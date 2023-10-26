МЗС Ізраїлю закликав російський уряд негайно вигнати терористів ХАМАСу.

Ізраїль засудив візит терористів ХАМАС до Росії і закликав владу країни "негайно вигнати терористів".

"Закликаємо російський уряд негайно вигнати терористів Хамасу", - заявили у МЗС Ізраїлю після того, як стало відомо про візит представників терористичного угруповання до Москви.

"ХАМАС - терористична організація, гірша, ніж ІДІЛ. Руки ватажків ХАМАСу заплямовані кров'ю понад 1400 ізраїльтян, які були зарізані, вбиті, розстріляні і спалені. Вони відповідають за викрадення понад 220 ізраїльтян, включаючи немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку. Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАСу в Москву як негідний крок, який дає попутний вітер терору і легітимацію звірствам терористів ХАМАСу", - йдеться в повідомленні ізраїльського МЗС.

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Візит терористів ХАМАС до Росії - деталі

Делегація ХАМАС на чолі з членом Політбюро руху Абу Марзуком приїхала з візитом до Москви.

Спочатку про візит бойовиків в РФ повідомили росЗМІ, потім цю інформацію підтвердили в МЗС РФ. У МЗС РФ тільки повідомили, що з ХАМАС обговорювалося питання негайного звільнення іноземних заручників, які перебувають у секторі Газа, а також евакуація іноземців.

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