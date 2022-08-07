Ліквідували Халеда Мансура - командира угруповання на півдні сектора Гази.

Армією оборони Ізраїля ліквідована вся верхівка палестинського ісламського джихаду (PIJ).

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як пише видання, ліквідували Халеда Мансура - командира угруповання на півдні сектора Гази.

У відповідь палестинський Ісламський джихад (PIJ) випустив по країні 350 ракет.

162 з них перехопила система ППО Залізний купол. Ще сотня ракет впали в секторі Гази, понад 30 в Середземному морі. Дві ракети впали поблизу Тель-Авіва.

Загострення в секторі Газа:

5 серпня 2022 року армія Ізраїлю розпочала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" в секторі Газа.

Того ж дня, 5 серпня, "Ісламський джихад" вдарив по Ізраїлю у відповідь на удари по Газі. Було випущено близько 50 ракет.

Конфлікту передував арешт лідера "ісламського джихаду" Бассама ас-Сааді.

Палестинці погрожували Ізраїлю відповідними атаками за цей арешт. За кілька годин до початку операції Міністр оборони Бені Ганц звернувся до палестинського "Ісламського джихаду" з попередженням про те, що армія вживе заходів, якщо терористи не відмовляться від планів подальших нападів на Ізраїль.

Під час ударів по Газі був ліквідований високопоставлений командир палестинського угруповання "Ісламський джихад". Це підтвердив офіційний представник угруповання бойовиків.

6 серпня Ізраїль почав мобілізацію резервістів.

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