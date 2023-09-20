Лідер Чечні лежить в окремому блоці, біля нього чергує охорона і там же його відвідують наближені.

У РФ главу Чечні Рамзана Кадирова, можливо, ввели в штучну кому через процес відторгнення пересадженої нирки, який почався кілька днів тому.

Про це написав у соцмережі колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін. Він висловив думку, що пересадку йому могли зробити в ОАЕ тамтешні лікарі, які вже давно його лікують.

"Його ввели в штучну кому. Далі не можу гарантувати - лікарі в ЦКЛ констатували вмирання мозку і викликали терміново лікарів з Еміратів. Вони там, і вже чаклують над ним", – написав Невзлін.

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Він додав, що лідер Чечні лежить в окремому блоці, біля нього чергує охорона і там же його відвідують наближені.

"Я не можу виключити як і гру в "смерть" в інтересах Кремля, так і реальну смерть Кадирова", – поділився думкою Невзлін.

Ситуація навколо Кадирова

Кілька днів тому в ЗМІ почала розганятися тема про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров знаходиться у важкому стані в лікарні. Деякі навіть писали, що він уже помер. Проте вчора представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов повідомив, що ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров знаходитися у важкому стані і його можлива смерть стане проблемою для Москви.

А директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун перерахував основні причини, чому Кремль до останнього буде приховувати інформацію про справжній стан Кадирова.

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