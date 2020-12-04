Влада Північної Кореї публічно стратила громадянина як покарання за порушення карантину.
Про це повідомляє видання Radio Free Asia з посиланням на джерела.
«З кінця листопада Центральний Комітет (Корейської робочої партії) посилив існуючі надзвичайні карантинні заходи до "надзвичайних карантинних заходів надвисокого рівня», - розповів виданню житель провінції Північний Пхенан (Пхенан-Пукто) на кордоні з Китаєм.
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"Вони влаштували публічну страту з розстрілом, щоб налякати місцевих жителів в прикордонній зоні, або було багато контактів з людьми по інший бік кордону, в тому числі багато контрабанди», - сказало джерело.
Жертвою виявився 50-річний чоловік, звинувачений у контрабанді з китайськими діловими партнерами через кордон, яка була закрита протягом більшої частини 2020 року.
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