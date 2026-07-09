'Прапор Бандери обмежує амбіції': Навроцький розкрив деталі годинної розмови з Зеленським

Він назвав головну перешкоду, яка заважає остаточному примиренню двох країн.

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів журналістам про підсумки годинної розмови з Володимиром Зеленським, яка відбулась у межах саміту НАТО, повідомляє Onet.

За словами Навроцького, на брифінг для преси він приїхав одразу після зустрічі з українським президентом.

"Сусіди повинні підтримувати канали діалогу. Незмінним залишається те, що Росія залишається головною загрозою для Польщі та України. Історичні питання не вирішені. Ми не йшли на цю зустріч з надією, що всі питання будуть вирішені", – заявив він.

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Попри розбіжності, президент Польщі охарактеризував зустріч як продуктивну і повідомив, що сторони також обговорили формат майбутньої співпраці.

Окремо польський лідер зупинився на темі, яка останнім часом найбільше дратує Варшаву, – присвоєнні почесних звань на честь УПА.

"Для мене прославляння УПА не є питанням для обговорення. Враховуючи, що це питання таке важливе для поляків, сподіваймося на розуміння того, що прапор Бандери обмежує європейські амбіції України", – зазначив Навроцький.

Відповідаючи на запитання про свою позицію під час перемовин, Навроцький підкреслив, що Польща не готова приймати символіку УПА.

"Вона несе нам смерть, страждання та зло", – сказав політик, додавши, що вважає це питання перешкодою на шляху вступу України до Євросоюзу.

Втім, за словами Навроцького, розбіжності в оцінці історії не заважають країнам домовлятися там, де інтереси збігаються. Підсумовуючи зустріч, він наголосив:

"Нерозв'язні питання не повинні закривати двері до діалогу з питань, які нас об'єднують".

Звідки взялась напруга

Загострення у відносинах двох країн почалося після рішення Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ім'я Героїв УПА – попри заперечення Варшави, Київ це рішення не скасував. У відповідь Польща запустила процедуру позбавлення українського президента ордена Білого Орла.

Зеленський тоді сам повернув нагороду, заявивши, що не хоче розпалювати ворожнечу заради політичних рейтингів. Однак наголосив, що цим особливим символом все ще нагороджены Катерина Друга, Муссоліні та Шредер.

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