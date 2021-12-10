Внаслідок нападу Ільназа Галявієва на школу в Казані загинули 7 дітей і 2 вчительки. Слідство назвало причину його дій.

У Росії Слідчий комітет пред'явив остаточне звинувачення Ільназу Галявієву, який 11 травня 2021 року напав на гімназію № 175 у Казані.

Стрілка звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 КК РФ:

вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб, зокрема, малолітніх, вчинені загальнонебезпечним способом;

виготовлення та зберігання вибухових речовин та вибухового пристрою;

умисне знищення та пошкодження чужого майна.

"Встановлено, що Галявієв, озброївшись багатозарядною мисливською рушницею, а також виготовленим ним раніше вибуховим пристроєм, 11 травня 2021 року скоїв напад на вчителів та учнів гімназії. В результаті зроблених ним пострілів і підриву вибухового пристрою загинуло 9 осіб, з них 7 дітей. Загалом потерпілими визнано понад 600 осіб, серед яких є малолітні", - розповіла офіційна представниця СК Росії Світлана Петренко.

Причиною стрілянини в матеріалах кримінальної справи називається прагнення Галявієва наслідувати дії неформальних представників однієї з деструктивних субкультур, відомості про які він почерпнув з мережі інтернет, скопіювавши їх поведінку при нападі.

Комплексна психолого-психіатрична експертиза визнала Галявієва осудним і таким, що може нести кримінальну відповідальність.

"Провину Галявієв визнав у повному обсязі, у скоєному розкаявся. Найближчим часом почнеться процедура ознайомлення з матеріалами кримінальної справи потерпілих та їх законних представників, а потім обвинуваченого і його адвоката", - повідомляє СК.

Стрілянина в Казанській школі 11 травня: подробиці

Вранці 11 травня 2021 року в Казані сталося масове вбивство в гімназії №175. В результаті вибуху і стрілянини загинули 9 людей.

Читайте також"Я прийшов вбивати": опубліковано витяги з допиту студента, який влаштував бійню в російській школіПідозрюваного в нападі затримали. Ним виявився 19-річний Галявієв Ільназ Ринатович. Він народився 11 вересня 2001 року в Казані й сам навчався у 175 гімназії, а після 9 класу вступив у коледж. 2021 рік мав стати для Галявієва випускним, але він пропустив іспити, а також захист практики, за що у квітні був відрахований.

Перед нападом він пройшов курси з безпечного поводження зі зброєю, отримав медичні довідки, ліцензію на зброю, оформив мисливський квиток і купив напівавтоматичну гладкоствольну рушницю з патронами. Також Галявієв вивчав виготовлення вибухових пристроїв.

На одному з відео, зробленому у відділенні поліції, Галявієв заявляв, що усвідомив себе богом, розповідав про пробудження монстра всередині себе і про ненависть до всіх.

Після нападу його вже визнавали неосудним.

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Автор: Катерина Комолова