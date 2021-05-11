В результаті стрілянини загинули як мінімум вісім школярів і один учитель.

Вранці 11 травня в російській Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталася стрілянина і вибух.

До школи зайшов озброєний 17-річний підліток і відкрив вогонь по учнях. Нападника оперативно затримали, пише канал Mash.

В результаті стрілянини загинули як мінімум вісім школярів і один учитель. Також відомо про десятьох постраждалих.

За іншими даними, зловмисників було двоє. Другий злочинець може залишатися в будівлі школи.

"Двоє осіб зайшли в школу зі зброєю сьогодні вранці і почали палити зі зброї. Один зі стрільців вистрибнув з вікна, зараз в будівлі залишається ще один", - сказано в повідомленні.

За словами очевидців, діти буквально вистрибували з вікон.

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ЗМІ також повідомляють, що стрілянину відкрив підліток. РИА Новости з посиланням на екстрені служби пишуть, що після стрілянини в школі стався вибух.

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Автор: Олег Давигора