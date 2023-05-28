За її словами РФ продовжує свої варварські напади.

У Євросоюзі після останніх масованих повітряних атак російських окупантів на Дніпро та Київ пообіцяли притягнути до відповідальності керівництво країни-агресорки.

Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі у своєму Twitter. За її словами, РФ відповість за терор і вбивство цивільного населення.

"Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", — написала Массралі.

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Останні атаки Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, 26 травня російські загарбники вдарили ракетами по Дніпру, поціливши у будівлю поліклініки. За останніми даними постраждали 32 людини, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - у важкому стані.

В ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. За словами президента Володимир Зеленського, це одна з найпотужніших таких атак по столиці. Російські окупанти атакували Україну 59 іранськими дронами "Shahed", 58 з них було знищено нашими захисниками

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