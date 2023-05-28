За словами президента, Росію не врятують ані "Шахеди", ані будь-які інші засоби терору, які вона принизливо шукає по світу.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну масовану атаку окупантів "Шахедами" та зазначив, що Україна поставить крапку в історії московської деспотії.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні. Зеленський нагадав, що сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак "Шахедами", і під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини.

"Саме так Росія відзначає день нашого древнього Києва. За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх, переживе й рашистів. Жодного з них тут не буде. Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго й дуже різним народам несла поневолення", - наголосив глава держави.

Відео дня

За словами Зеленського, Росію не врятують ані "Шахеди", ані будь-які інші засоби терору, які вона принизливо шукає по світу.

"Бо сила – вона в людях, вона – у містах, вона – у житті, а коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста, буде тільки програш для Росії. І навіть сотні "Шахедів" від цього її не врятують. Лише додадуть ганьби Росії", - сказав президент.

Нічна атака по Україні

В ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку - Брянська область, та південного - Краснодарський край. Найпотужніший удар був спрямований проти Київської області та столиці. Внаслідок атаки у декількох районах столиці є руйнування через падіння уламків безпілотників і жертви серед людей.

Загалом, як повідомили в Генеральному штабі, сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну 59 іранськими дронами "Shahed", 58 з них було знищено нашими захисниками

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