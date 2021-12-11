За словами Кікабідзе, Саакашвілі недобре, але він не зломлений, це головне.

Відомий грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе відвідав екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі у військовому госпіталі міста Горі.

"Міхеілу Саакашвілі недобре, тут питання зайві, все видно по очах. Він напоїв мене чаєм і розповів все від початку до кінця. Він не зломлений, це головне", — сказав Кікабідзе після візиту до політика, повідомляє Новини-Грузія.

Кікабідзе, який є депутататом грузинського парламенту від партії "Національний рух", зазначив, що розповів Саакашвілі про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Я сказав Зеленському: "Він твій громадянин, і ви повинні його відвезти, інакше його вб'ють". Той відповів, що почне сьогодні ж дзвонити, після цього до Грузії прибув народний захисник України, а після адвокат", — сказав Кікабідзе.

Як повідомляв УНІАН, Міхеїл Саакашвілі був переведений в госпіталь міста Горі з тюремної лікарні після 50-денного голодування. З 20 листопада екс-президент продовжує курс реабілітації під наглядом лікарів.

Раніше в грузинському Мін'юсті повідомили, що після завершення лікування Саакашвілі повернуть до в'язниці №12 в місті Руставі, куди його помістили в день затримання 1 жовтня.

Саакашвілі в Грузії

Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії незадовго до муніципальних виборів.

Після зміни влади в 2012 році проти екс-президента на батьківщині було порушено кілька кримінальних справ, які сам Саакашвілі вважає політичними. За двома з них він був заочно засуджений до шести років в'язниці. Ще по трьох кримінальних справах Саакашвілі поки не винесено вирок.

Сам політик є громадянином України.

Автор: Ірина Погоріла