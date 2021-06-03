Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який обіймав цю посаду протягом останніх 12 років, може втратити владу.

Ізраїльські опозиційні партії домовилися про формування нового коаліційного уряду, в якому не буде партії чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Про пише Громадське з посиланням на The Times of Israel та BBC.

На посаді прем'єр-міністра Нетаньягу може замінити один з лідерів альянсу правих партій Ізраїлю "Яміна" Нафталі Беннет.

Беннет буде очільником уряду упродовж двох років, а після цього його замінить лідер партії "Єш Атід" Яір Лапід, який обійматиме посаду прем'єр міністра ще два роки.

Тепер склад нового коаліційного уряду має затвердити Ксенет: це має відбутися протягом приблизно десяти днів. Якщо ж коаліції не вдасться заручитися підтримкою більшості в 120-місцевому парламенті, існує ризик того, що країні доведеться йти на вибори в п’ятий раз за два роки. Парламентські вибори в Ізраїлі - вже четверті за два останні роки - відбулися 23 березня.

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Біньямін Нетаньяху може покинути посаду прем'єр-міністра Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який обіймав цю посаду протягом останніх 12 років, може втратити владу. Він залишить свою посаду, коли новий уряд буде приведений до присяги. Очікується, що це відбудеться 14 червня.

ЗМІ також повідомляють, що Нетаньягу може використати цей час для того, щоб спробувати переконати депутатів голосувати проти уряду.

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Автор: Олег Давигора