Остаточний термін ув'язнення поліцейському оголосять за два місяці.

У події, яка ледь не призвела до революції у США, нарешті поставлена крапка. Суд присяжних таки визнав винним поліцейського у вбивстві темношкірого Джорджа Флойда, який вже посмертно став справжнім героєм США.

Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

Читайте такожУ США відпустили під заставу одного з екс-поліцейських у справі про вбивство Флойда"Винний. Одразу 12 присяжних визнали винним поліцейського у вбивстві темношкірого Флойда", - розповіли журналісти.

Так, експертиза визначила, що смерть спричинило жорстоке поводження із затриманим поліцейського. Дерека Шовіна засудили за трьома статтями, йому загрожує до 40 років в'язниці. Остаточний термін ув'язнення йому оголосять за два місяці.

Одразу після вироку Байден зателефонував родині Флойда, як повідомив адвокат Бен Крамп.

Смерть Джорджа Флойда і протести в США

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, в ході захоплення тиснув коліном на його шию і ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому пред'явили звинувачення у вбивстві.

Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.

У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.

У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції.

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Автор: Ольга Робейко