Світла не буде вдвічі довше: в 'Укренерго' розповіли про зміни графіків на сьогодні

Активне енергоспоживання закликали перенести на денний час.

Обсяги відключень світла в Україні сьогодні, 8 жовтня, збільшилися вдвічі – з прогнозованих учора 0,5-1,5 черг до трьох, тобто загалом електроенергії не буде до 12 годин.

Як повідомляє "Укренерго", такі графіки застосовуються для уникнення перевантаження обладнання, пошкодженого російськими обстрілами.

"В частині областей сьогодні упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) для всіх категорій споживачів", - ідеться у повідомлені.

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Також зазначається, що споживання електроенергії знизилось на 5,5%, порівняно з цим же періодом середи. Причини змін – збільшення обсягу вимушених відключень у кількох областях України.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00", - закликали в "Укренерго".

Черги відключень – це групи споживачів електроенергії, які підлягають відключенню для збалансування роботи енергосистеми. Споживачі кожної області розділені на 6 черг, кожна з яких складається з 2 рівних підчерг.

Чим більший дефіцит електроенергії, тим більше черг відключення застосовується. Відповідно, зростає тривалість відключень електроенергії: якщо 1 черга означає 4 години без світла, то 3 черги – це вже 12 годин. 5 і 6 черг застосовуються при екстрених відключеннях електроенергії.

Відключення світла в Україні - останні новини

Напередодні в "Укренерго" повідомили, що 8 жовтня у частині регіонів України запроваджують обмеження споживання електроенергії обсягами від 0,5 до 1,5 черги.

При цьому 8 жовтня в низці областей України та в Києві було застосовано екстрені відключення світла. Причиною аварійних відключень у Міненерго назвали падіння напруги у високовольтній мережі внаслідок пошкодження обладнання російськими обстрілами.

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