Поспішайте бронювати: названо найбільш трендові туристичні напрямки на 2027 рік

Рейтинг очолила столиця Киргизстану.

Пошукова система Skyscanner склала список із 10 найбільш трендових туристичних напрямків для подорожей у 2027 році.

Згідно з останнім звітом Travel Trends 2027 від компанії, місцем, яке найшвидше набирає популярності серед туристів, які планують відпочинок наступного року, наразі є столиця Киргизстану – місто Бішкек.

За даними експертів Skyscanner, інтерес до Бішкека за рік зріс аж на 501%.

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"Бішкек, показаний у програмі BBC Race Across the World, стрімко перетворюється на столицю пригодницького туризму Центральної Азії, відкриваючи шлях до величних гірських пейзажів, захоплюючих туристичних маршрутів та самобутньої культури кочівників, що збереглася у первозданному вигляді", – зазначають автори рейтингу.

10 найпопулярніших туристичних напрямків у 2026 році

Бішкек, Киргизстан (+501%). Хургада, Єгипет (+186%). Мальме, Швеція (+103%). Трапані, Італія (+95%). Самос, Греція (+75%). Чунцин, Китай (+70%). Дананг, В’єтнам (+68%). Сал, Кабо-Верде (+67%). Кіттіля, Фінляндія (+65%). Гватемала, Гватемала (+63%).

Інші ідеї для подорожей

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти видання The Times назвали найкращі напрямки для відпустки по всьому світу, де тепло цілий рік.

Також туристам назвали найкращі місця в Європі для подорожей взимку 2026-2027 років.

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