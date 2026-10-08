Поспішайте бронювати: названо найбільш трендові туристичні напрямки на 2027 рік

Пошукова система Skyscanner склала список із 10 найбільш трендових туристичних напрямків для подорожей у 2027 році.
Згідно з останнім звітом Travel Trends 2027 від компанії, місцем, яке найшвидше набирає популярності серед туристів, які планують відпочинок наступного року, наразі є столиця Киргизстану – місто Бішкек.
За даними експертів Skyscanner, інтерес до Бішкека за рік зріс аж на 501%.
"Бішкек, показаний у програмі BBC Race Across the World, стрімко перетворюється на столицю пригодницького туризму Центральної Азії, відкриваючи шлях до величних гірських пейзажів, захоплюючих туристичних маршрутів та самобутньої культури кочівників, що збереглася у первозданному вигляді", – зазначають автори рейтингу.
10 найпопулярніших туристичних напрямків у 2026 році
- Бішкек, Киргизстан (+501%).
- Хургада, Єгипет (+186%).
- Мальме, Швеція (+103%).
- Трапані, Італія (+95%).
- Самос, Греція (+75%).
- Чунцин, Китай (+70%).
- Дананг, В’єтнам (+68%).
- Сал, Кабо-Верде (+67%).
- Кіттіля, Фінляндія (+65%).
- Гватемала, Гватемала (+63%).
Інші ідеї для подорожей
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти видання The Times назвали найкращі напрямки для відпустки по всьому світу, де тепло цілий рік.
Також туристам назвали найкращі місця в Європі для подорожей взимку 2026-2027 років.
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