Кір Стармер опинився на межі відставки через бунт у Лейбористській партії, – CNN

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зіткнувся з наростаючою внутрішньопартійною кризою після серії важких поразок Лейбористської партії на місцевих виборах. Понад 80 депутатів-лейбористів публічно вимагали його відставки або закликали оголосити терміни залишення посади, пише CNN.

Незважаючи на тиск однопартійців, Стармер відмовився залишати посаду. На засіданні кабінету міністрів він заявив, що має намір "продовжувати керувати країною". При цьому з уряду вже пішли чотири міністри його кабінету.

Криза всередині партії загострилася після провальних результатів виборів в Англії, Уельсі та Шотландії. Лейбористи втратили понад 1400 місць в англійських муніципальних радах, а одним з головних бенефіціарів падіння підтримки партії стала права "Реформи Великої Британії", йдеться в повідомленні.

Водночас частина парламентаріїв виступила проти зміни керівництва. За даними британських ЗМІ, понад сотня депутатів підписали лист із попередженням про ризики нового внутрішньопартійного розколу та боротьби за лідерство, пише видання.

Політична криза знову посилила розмови про нестабільність британської влади. Якщо Стармер піде у відставку або буде усунутий, його наступник стане вже шостим прем'єр-міністром Великої Британії за останні сім років, резюмує CNN.

Кір Стармер – останні заяви

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що йому "набрид" вплив Дональда Трампа і Володимира Путіна, коливання цін на енергоносії, які б'ють по британських домогосподарствах і бізнесу. Він зазначив, що через міжнародну кризу рахунки за енергію у Великій Британії "то зростають, то зменшуються".

Також Стармер під час саміту лідерів країн Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у Гельсінкі закликав партнерів продовжувати підтримку України. Він зазначив, що необхідно вживати додаткових заходів щодо тіньового флоту РФ, оскільки це дуже важливо для надання підтримки Києву.

