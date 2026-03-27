Загроза з боку Росії зросла, але Путін не перемагає, - Стармер

Він також закликав партнерів посилювати тиск на Кремль.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав партнерів продовжувати підтримку України і спростував наратив про нібито неминучу перемогу РФ. Про це він заявив під час саміту лідерів країн Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Гельсінкі, передає The Guardian.

Відзначається, що британський премʼєр закликав зокрема вживати додаткових заходів щодо тіньового флоту РФ. Він назвав це питання "дуже важливим питанням на порядку денному". Також він закликав Захід надалі посилювати підтримку України.

"Реальність на місцях така, що Україна тримається міцно. За останні тижні вони відвоювали територію і завдають жахливих втрат окупантам. Тож, що б Путін не говорив собі, після чотирьох років правда полягає в тому, що Росія не перемагає. Вони не переможуть. І вони повинні припинити блокувати шлях до справедливого та тривалого миру", – заявив Стармер.

Він також наголосив, що хоч увага світу наразі зосередилася на Близькому сході, загроза Росії лишається актуальною.

"Загроза з боку Росії на півночі та сході не зникла; насправді, на мою думку, ця загроза зросла", - додав Стармер.

Водночас британський премʼєр відзначив важливість українського бойового досвіду. За його словами, криза на Близькому Сході "продемонструвала досвід України у веденні сучасних військових дій", зокрема у сфері захисту від БПЛА.

Допомога Британії Україні: важливі новини

Нагадаємо, раніше Британія зобовʼязалася передавати Україні щорічно від 3 млрд фунтів на оборону. Зазначається, що ця допомога повинна тривати до 2031 року.

Також раніше Кір Стармер заявив, що Британія почне зупиняти танкери тіньового флоту РФ у власних внутрішніх водах. За його словами, британські війська вже провели відповідні навчання.

