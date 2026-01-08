Le Monde: Дмитрієв раптово 'засвітився' у Парижі, він відвідав посольство США

Кирила Дмитрієва бачили у французькій столиці одразу після зустрічі "коаліції охочих", але Єлисейський палац заперечує будь-які контакти.

Представника Росії на мирних переговорах Кирила Дмитрієва помітили в Парижі 7 січня, наступного дня після зустрічі лідерів країн так званої "коаліції охочих". Про це повідомила французька газета Le Monde з посиланням на неназваного співрозмовника.

За даними видання, Дмитрієва бачили на вулиці Фобур-Сен-Оноре, неподалік від Єлисейського палацу. Водночас адміністрація президента Франції спростувала, що представник Кремля відвідував Єлисейський палац після міжнародної зустрічі, в якій брали участь спецпредставник США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер.

Співрозмовник Le Monde стверджує, що у Парижі Дмитрієва приймали в посольстві Сполучених Штатів, яке розташоване поруч із президентською резиденцією Франції.

Відео дня

Офіційних коментарів з боку США чи Росії щодо можливого змісту контактів наразі не надходило.

Саміт у Парижі - що відомо

Нагадаємо, за день по візиту Дмитрієва, 6 січня, у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "коаліції охочих" за участі Володимира Зеленського і представників адміністрації президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Учасники оприлюднили Паризьку декларацію про намір надати надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні. "Коаліція охочих" погодилась брати участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню, якщо цього буде досягнуто на переговорах між Україною і Росією. Також погоджено створити багатонаціональні сили для України.

Вас також можуть зацікавити новини: