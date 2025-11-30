Також перемовник Путіна кинувся зі звинуваченнями на адресу Джо Байдена.

Спецпосланець Росії Кирило Дмитрієв заявив, що отримав нагороду за "лідерство у сприянні діалогу між США та РФ" від Американської торгової палати в РФ. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами Дмитрієва, наразі у Росії працюють понад 150 американських компаній, понад 70% з яких перебувають на ринку країни вже 25 років.

Крім того, спецпосланець Путіна звинуватив колишнього президента США Джо Байдена у тому, що нібито через його політику американський бізнес втрати понад 300 млрд додарів втраченого прибутку в РФ.

Відомо, що Американська торгова палата у Росії є неурядовою організацією, а приватною. Її подають як таку, що співпрацює з американцями та росіянами. Вона також не є частиною Торгівельної палати США.

Роль Дмитрієва у переговорах щодо закінчення війни в Україні

Раніше спікер президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував "мирний план" Дмитрієва-Віткоффа. Зокрема він відмовився підтвердити достовірність такого документу.

"Чогось нового додати до того, що говорилося в Анкориджі, не можемо. Якихось новацій у цьому випадку у нас немає", - зазначив Пєсков.

Водночас відомий болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що "мирний" пакт Дмитрієва-Віткоффа містить ще два таємні пункти. За словами журналіста, він був написаний ще пів року тому. І тоді в плані було рівно 30 пунктів.

"Я абсолютно впевнений, що це російська, а не спільно розроблена пропозиція. Я також не можу уявити, щоб росіяни не включили перший із двох додаткових пунктів. Однак я розумію, як це могло не стати частиною публічно оприлюдненого плану", - додав Грозєв.

