Захід вже скоротив поставки зброї в Україну на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На Заході набирають популярності думки про необхідність повернення до політики замирення Путіна і дехто розглядає можливість віддати Україну Росії заради химерної надії на мир.

Як пише Financial Times, обсяги виділеної Україні західної допомоги вже скоротилася майже на 90% порівняно з роком раніше. Західні виборці, підбурювані ультраправими пропутінськими політиками, "втомлюються" від війни в Україні.

FT зазначає, що сценарій російської перемоги стає усе більш вірогідним. І якби це справді сталося, то російська перемога мала б 5 основних наслідків:

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Росія влаштує жорстокі репресії на всій захопленій території Україні. Це не спекуляції, адже саме це ми вже бачили на окупованих територіях протягом останніх 19 місяців – масові страти, кастрації, зґвалтування, тортури та викрадення дітей. FT нагадує про складені росіянами ще перед вторгненням списки українських громадських діячів, яких треба "усунути". У підсумку мільйони українців втечуть на захід, цього разу назавжди. Вільний уламок української держави може зберегтися на територіях західних регіонів України. Може навіть вступити в ЄС. Але ця держава буде жити в постійному очікуванні нового нападу Росії, адже підписані з Росією "договори" нічого не варті. Путін контролюватиме близько чверті світового експорту пшениці. Їжа стане такою ж російською зброєю, якою раніше став газ. Успіх Путіна підбадьорить країни, зацікавлені у вторгненні до сусідів: Китай, Венесуелу, Азербайджан і саму ж Росію. Путін вже побудував воєнну економіку. Його армія оновила свої методи ведення війни. Його населення показало, що терпітиме навіть велику війну. Чому б не продовжувати кусати сусідні держави? НАТО буде дискредитовано, що стане найбільшим випробуванням для нього. Путін прагнутиме довести, що НАТО і ЄС не витримають подальшого тиску. Якщо почнеться війна за країни Балтії, після кількох сотень загиблих західних солдатів ультраправі партії вимагатимуть "миру" з Путіним. Західні країни можуть відступити, заявивши, що вони виконали своє зобов’язання згідно зі статтею 5 договору про НАТО щодо боротьби за союзника, але не хочуть ядерної війни.

"Американці та західноєвропейці відчувають імунітет: Путін прийде не за ними. Не дивно, що деякі східноєвропейські чиновники почали міркувати про те, щоб першими напасти на Росію, замість того, щоб просто сидіти й чекати, поки вона нападе на них. Більш вірогідний сценарій: багато європейських країн витрачають статки на оборону, відновлюють військовий обов’язок і інвестують у ядерну зброю, водночас дозволяючи Путіну залякувати їх", – пише FT.

Видання зазначає, що навіть без США Європа цілком здатна допомогти Україні вистояти у війні проти Росії. За підрахунками західних аналітиків, підтримка України коштуватиме Європі приблизно 40 млрд євро на рік, або по 70 євро на рік з одного європейського громадянина, якщо рахувати тільки країни НАТО.

"Ми могли б це знайти, якби захотіли", – наголошує FT.

Перспективи у війні РФ проти України

Як писав УНІАН, міністр оборони Рустем Умєров заявляє, що стратегічною метою України на наступний рік є визволення тимчасово окупованого Криму. Міністр впевнений, що цієї мети можна досягти у 2024-му.

Тим часом західна преса попереджає про жахливі наслідки у випадку, якщо Україна зазнає поразки у війні. Наприклад, видання Foreign Policy пише, що українці зіткнуться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття.

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