Європейський союз закликав Китай "натиснути" на Росію, щоб вона припинила війну.
Про це заявив президент Ради ЄС Шарль Мішель під час саміту G7 в Хіросімі, пише CNN. За його словами, вони зацікавлені в стабільних і конструктивних відносинах з Китаєм, проте залишаться твердим у своїх цінностях і будуть просувати свої інтереси.
Мішель наголосив на необхідності взаємодії з Китаєм для вирішення глобальних проблем: зміни клімату, збереження природних ресурсів, біорізноманіття, стійкість боргу, враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та швидко зростаючу економіку.
"Китай несе особливу відповідальність у світі. Він повинен грати за міжнародними правилами. І ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію", - додав він.
Також він сказав, що ЄС не потерпить втручання, яке підірвало б демократичні суспільства. За його словами, Євросоюз буде працювати над зменшенням "надмірної залежності" від Китаю і створенням дійсно рівних умов для компаній і працівників.
У той же час Мішель підтвердив прихильність блоку "політиці одного Китаю" щодо Тайваню.
Позиція Китаю у війні
Нагадаємо, що спочатку Пекін дотримувався нейтралітету в питанні нападу Росії на Україну, проте через рік повномасштабної війни оприлюднив свою офіційну позицію.
Документ, який прозвали "мирним планом", складається з 12 пунктів, серед яких: повага суверенітету всіх країн, відмова від "менталітету холодної війни", припинення військових дій, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення і військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, зменшення стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна, припинення "односторонніх санкцій", підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок і сприяння післявоєнному відновленню. У цьому документі не говориться, хто почав війну.
20 березня китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Москви, де зустрівся з Путіним. Після зустрічі він сказав, що Китай дотримується "об'єктивної і неупередженої позиції" в питанні припинення війни.
26 квітня відбулася перша з початку повномасштабної війни розмова президента Володимира Зеленського з Сі Цзіньпіном. Український президент назвав її "тривалою і змістовною".
Днями Україну відвідав спецпредставник Пекіна для "обміну думками" про припинення війни. Також він повинен відвідати Польщу, Францію, Німеччину і Росію.