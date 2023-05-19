Мішель зазначив, що КНР повинна грати за міжнародними правилами.

Європейський союз закликав Китай "натиснути" на Росію, щоб вона припинила війну.

Про це заявив президент Ради ЄС Шарль Мішель під час саміту G7 в Хіросімі, пише CNN. За його словами, вони зацікавлені в стабільних і конструктивних відносинах з Китаєм, проте залишаться твердим у своїх цінностях і будуть просувати свої інтереси.

Мішель наголосив на необхідності взаємодії з Китаєм для вирішення глобальних проблем: зміни клімату, збереження природних ресурсів, біорізноманіття, стійкість боргу, враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та швидко зростаючу економіку.

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"Китай несе особливу відповідальність у світі. Він повинен грати за міжнародними правилами. І ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію", - додав він.

Також він сказав, що ЄС не потерпить втручання, яке підірвало б демократичні суспільства. За його словами, Євросоюз буде працювати над зменшенням "надмірної залежності" від Китаю і створенням дійсно рівних умов для компаній і працівників.

У той же час Мішель підтвердив прихильність блоку "політиці одного Китаю" щодо Тайваню.

Позиція Китаю у війні

Нагадаємо, що спочатку Пекін дотримувався нейтралітету в питанні нападу Росії на Україну, проте через рік повномасштабної війни оприлюднив свою офіційну позицію.

Документ, який прозвали "мирним планом", складається з 12 пунктів, серед яких: повага суверенітету всіх країн, відмова від "менталітету холодної війни", припинення військових дій, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення і військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, зменшення стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна, припинення "односторонніх санкцій", підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок і сприяння післявоєнному відновленню. У цьому документі не говориться, хто почав війну.

20 березня китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Москви, де зустрівся з Путіним. Після зустрічі він сказав, що Китай дотримується "об'єктивної і неупередженої позиції" в питанні припинення війни.

26 квітня відбулася перша з початку повномасштабної війни розмова президента Володимира Зеленського з Сі Цзіньпіном. Український президент назвав її "тривалою і змістовною".

Днями Україну відвідав спецпредставник Пекіна для "обміну думками" про припинення війни. Також він повинен відвідати Польщу, Францію, Німеччину і Росію.

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