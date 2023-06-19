Вашингтон побоюється, що поставки можуть здійснювати неофіційно окремі китайські компанії.

Влада Китаю запевнила американську сторону, що не постачала і не має наміру постачати Росії летальну зброю. Але Вашингтон все ще стурбований тим, що це можуть зробити окремі китайські компанії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні перебуває з візитом у Пекіні, пише CNN.

За словами дипломата, він радий отриманню подібних запевнень від китайської сторони, і поки немає ніяких доказів, здатних спростувати ці запевнення.

"Тим не менш, нас постійно турбують китайські фірми — компанії, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильними в цьому відношенні", — сказав Блінкен.

Візит Блінкена до Китаю - що відомо

Наприкінці минулого тижня держсекретар (глава МЗС) США Ентоні Блінкен приїхав до Пекіна з офіційним візитом. Це перший подібний візит за останні 5 років, що говорить про його велику важливість. Зараз США і Китай знаходяться у вкрай напружених відносинах і хочуть виправити це.

В рамках цього візиту Блінкен зустрівся у тому числі з керівником Китаю Сі Цзіньпінем. Основною темою для обговорення, очевидно, була ситуація навколо Тайваню. Проте, останнім часом великої важливості для обох країн набула тема України.

Примітно, що незадовго до цього візиту глава Чечні Рамзан Кадиров похвалився новенькою китайською бронетехнікою китайського виробництва. Влада Китаю спростувала поставки, зробивши загальну заяву, але не відповівши конкретно, звідки взялися китайські броньовики у бойовиків Кадирова.

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