Китайська влада просуває наратив про те, що країна перебуває під серйозною постійною загрозою з боку "ворожих іноземних сил".

Китай пропонує своїм громадянам грошову винагороду в розмірі до 100 000 юанів (15 000 доларів США) і навіть більше за повідомлення про людей, які загрожують національній безпеці.

Успішні інформатори можуть отримати або "духовну винагороду" у вигляді сертифікатів, або "матеріальну винагороду" у вигляді готівки, згідно з постановами, опублікованими Міністерством державної безпеки, пише CNN.

Грошові винагороди поділяються на чотири рівні в залежності від суми наведення: від менш ніж 10 000 юанів (1 500 доларів США) до більш ніж 100 000 юанів.

Доноси мають містити конкретні відомості про дії або учасників, не відомі державі раніше. Передати їх можна особисто, онлайн, поштою або через гарячу лінію державної безпеки.

Зазначається, що упродовж багатьох років китайська влада заохочувала громадськість інформувати про іноземних шпигунів та їх китайських посібників - особливо при правлінні Сі Цзіньпіна.

У 2017 році муніципальна влада Пекіна почала пропонувати винагороду в розмірі до півмільйона юанів (75 000 доларів США) будь-кому, хто допоможе викрити шпигуна. За даними державної газети Beijing News, упродовж року влада отримала близько 5000 звітів і нагородила інформаторів - від науковців-дослідників до водіїв таксі.

Нові заходи спрямовані на стандартизацію таких винагород і мотивацію громадськості, повідомив представник міністерства державної безпеки державній газеті Legal Daily.

Крім того, китайські офіційні особи та державні ЗМІ просувають наратив про те, що Китай перебуває під серйозною постійною загрозою з боку "ворожих іноземних сил", які нібито прагнуть проникнути до країни і нашкодити їй усіма можливими способами.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ влаштовує нинішня політика Китаю у питанні війни Росії проти України. Глава держави висловив думку, що Китай обрав позицію статусу-кво в цьому питанні.

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