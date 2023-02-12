Влада країни готується збити неопізнану ціль.

Влада Китаю заявила про виявлення неопізнаного літаючого об’єкту у водах поблизу прибережного міста Річжао на сході країни. Сили країни готуються його збити.

"Місцева морська влада східнокитайської провінції Шаньдун оголосила в неділю, що помітила непізнаний літаючий об'єкт у водах поблизу прибережного міста Річжао в провінції і готується збити його, нагадуючи рибалкам про безпеку за допомогою повідомлень", - китайське провладне видання Global Times.

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2 лютого над територією США було помічено величезну повітряну кулю, яку американські військові визначили як китайський шпигунський апарат. Ще одну таку ж повітряну кулю було помічено над Латинською Америкою.

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Влада Китаю заявила, що це цивільний метеорологічний зонд, який просто знесло вітром. Однак у Білому домі цьому не повірили і скасували запланований раніше важливий візит Ентоні Блінкена до Пекіна.

4 лютого американські військові збили кулю, коли вона опинилася над океаном і її уламки більше не могли заподіяти шкоди на землі.

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