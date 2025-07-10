У МЗС країни вивчають інформацію щодо затримання своїх громадян.

Наразі Китай перевіряє інформацію про арешт в Україні двох громадян КНР, яких звинувачують у шпигунстві. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, передає Newsweek.

За її словами, "законні права та інтереси китайських громадян повинні бути захищені" у цьому випадку.

Зокрема у Китаї заявляють, що країна не бере участь у війні та не постачає зброю жодній зі сторін, однак під час конфлікту в Україні КНР та Росія поглибили своє стратегічне партнерство, пише Newsweek.

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Затримання китайських шпигунів - що відомо

Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що СБУ затримала китайських шпигунів, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Одним з китайців виявився 24-річний колишній студент технічного університету у Києві, з якого його вигнали у 2023 році за погану успішність, однак він залишився в українській столиці.

Його батько є постійним жителем Китаю, однак періодично відвідував Україну, аби особисто координувати розвідувальну діяльність свого сина.

За інформацією СБУ, син повинен був забезпечити технічну документацію для виробництва українських "Нептунів", тому він намагався завербувати українця, який працював над їхньою розробкою.

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