Китай запустив космічну місію "‎Чан'е-6" третього травня.

Як виявилось, на борту автоматичної міжпланетної станції "‎Чан'е-6", яка повинна вперше в історії людства доставити на Землю ґрунт зі зворотного боку Місяця, є додаткове навантаження, про яке не повідомляли. Про це пише SpaceNews.

На фото зонда, яке оприлюднила Китайська академія космічних технологій (CAST), можна побачити ровер, прикріплений до посадкового модуля. На думку експертів, невеликий місяцехід отримав інфрачервоний спектрометр, який допоможе визначити склад гірських порід та реголіту на поверхні Місяця.

Згідно з програмою, після ряду маневрів "Чан'є-6" сяде в ударному кратері Басейн Південний полюс - Ейткен, який є найвідомішим кратером Місяця. Він знаходиться на півдні зворотного боку супутника Землі. Передбачається, що зонд збере кілька кілограмів реголіту - уламків місячних порід та мінералів.

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У листопаді 2020-го КНР запустила схожу місію, яка отримала назву "Чан'е-5". 1 грудня 2020 року апарат успішно сів на поверхні Місяця і розпочав збирати зразки із поверхні супутника Землі. 16 грудня їх успішно доставили на Землю.

Експерти розглядають обидві місії лише як перший етап освоєння Пекіном супутника Землі. Відомо, що зараз КНР працює над цілим сімейством апаратів, які дозволять в майбутньому організувати пілотований запуск на поверхню Місяця.

Більше того, вочевидь, Китай планує створити на ньому базу. На думку західних аналітиків, він навіть може спробувати захопити багаті на ресурси місячні ділянки.

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