Сполучені Штати закликали КНДР забрати свої війська з Росії.

У Держдепартаменті США закликали Північну Корею забрати свої війська з Росії, а РФ - припинити будь-яку підтримку КНДР. Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Зазначається, заява прессекретаря відомства з’явилася через кілька годин після того, як стало відомо, що Центральне телеграфне агентство КНДР вперше підтвердило розгортання своїх військ на боці Росії у війні проти України.

У Держдепі, зокрема, наголосили, що "треті країни, такі як КНДР", які беруть участь у російсько-українській війні, "несуть відповідальність".

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"Ми стурбовані прямою залученістю КНДР у війну. Розгортання військових сил КНДР у Росії та будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, повинні припинитися", - цитує агентство чиновника.

Речник додав, що навчання північнокорейських солдатів Росією порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Офіційне визнання участі КНДР у війні з Україною на боці РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, у Північній Кореї вперше офіційно підтвердили участь своїх військ у війні Російської Федерації проти України. Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що розгортання солдатів в Курській області відбулося згідно із договором про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Наказ про розгортання військ віддав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Напередодні начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов визнав заслуги північнокорейських солдатів у нібито "звільненні" Курської області, а російський диктатор Володимир Путін заявив про "повний провал авантюри" України, величезні втрати ЗСУ, а також про створені умови для подальших дій російських військ "і на інших найважливіших ділянках фронту".

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова пояснила, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях у Курській області згідно з четвертою статтею договору "Про всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ і КНДР. Крім того, Захарова висловила впевненість у тому, що зв'язки між їхніми країнами надалі тільки зміцніють і розвиватимуться "відповідно до домовленостей".

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