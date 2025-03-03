Він підкреслив, що ні Росія, ні Україна не перебувають у програшній позиції.

Колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Веслі Кларк дав невтішний прогноз про війну в Україні, заявивши, що вона ще "далека від завершення".

Як пише The Hill, Кларк пояснив, що потрібно дивитися на Росію очима росіян.

"Більшість із нас дивляться на Росію і кажуть: "Економіка в біді, сили не просуваються дуже швидко, вони зазнають великих втрат. Але ви повинні дивитися на Росію через російську історію, російську культуру і російські нинішні механізми. Путін будує військову машину. Військово-промисловий комплекс у Росії працює цілодобово, отримуючи велику підтримку від Китаю, Ірану, Північної Кореї. Він насправді не задіяв усі свої людські резерви. Він намагається зробити це задешево", - каже він.

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Кларк також сказав, що Путін "перебуває в дуже сильній позиції на переговорах".

"Але, з іншого боку, Україна теж. Цей інцидент у Білому домі призвів до підтримки Зеленського та України з боку Європи і з боку народу України. Вони не збираються здавати Україну Росії", - додав він.

Війна в Україні - ви могли це пропустити

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода, яка передбачає передачу окупованих земель Росії - це буде "вимушена капітуляція".

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Париж і Лондон пропонують запровадити в Україні місячне перемир'я, яке діятиме "в повітрі, на морях і в енергетиці".

Однак у ЗСУ різко розкритикували таку ідею. На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, тимчасові перемир'я, які Захід пропонує Україні, не матимуть жодного впливу на війну з РФ.

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