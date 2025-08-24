Путін усвідомлює, що відкрилося вікно можливостей для припинення війни.

Російський лідер Володимир Путін, схоже, щиро зацікавлений у тому, щоб спробувати укласти угоду щодо України, яка влаштовує його. Однак проблема полягає в тому, що він цілком готовий і продовжити війну. Про це пише політичний оглядач Марк Галеотті у статті для The Times.

Як пише аналітик, перешкодою для всіх попередніх дипломатичних зусиль досі було небажання Заходу публічно визнати те, що Україна не збирається ані вступати до НАТО, ані повертати окуповані території найближчим часом, і що Путін не погодиться на припинення вогню до мирних переговорів.

Однак президент США Дональд Трамп відкрито заявив про це як під час зустрічі з Путіним на Алясці, так і на зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в понеділок. Це, як не дивно, відкрило шлях до діалогу, вважає Галеотті.

Однак дії Трампа також порушили звичний хід дипломатії, зазначає він.

"Саміти зазвичай слідують за місяцями кропіткої роботи "шерп" - парламентерів, експертів і дипломатів, - і до моменту зустрічі лідерів угоду, по суті, вже узгоджено. У цьому випадку детальної роботи ще не виконано, а це означає, що складно точно визначити, наскільки далеко Путін готовий зайти заради миру".

Де червоні лінії?

Загадка посилюється російським стилем ведення переговорів. Замість того щоб іти на взаємні поступки і поступово наближатися до угоди, Кремль схильний до останньої хвилини висувати безглузді, навіть надмірні вимоги. У результаті стає незрозуміло, де справжня червона лінія, а де - переговорний гамбіт, зазначає аналітик, наводячи як приклад вимогу Путіна передати частину Донецької області як плату за врегулювання лінії фронту.

"Так само і пропозиція Путіна про те, що якщо Зеленський хоче з ним зустрітися, то йому слід приїхати до Москви, була не справжнім запрошенням, а знущанням: помстою за спробу українського президента в травні умовити його на зустріч у Стамбулі".

Однак, хоча непримиренні заяви були гучними, були й натяки на гнучкість, зазначає аналітик. Так, лояльні московські ЗМІ помітно менш критично ставляться до передбачуваної "нелегітимності" Зеленського, пом'якшуючи свою позицію, щоб не ставити Путіна в незручне становище в разі його зустрічі.

Що ще важливіше, чиновники та експерти, близькі до Кремля, дають зрозуміти, що можливостей для маневру більше, ніж випливає з офіційних заяв, пише Галеотті. Зокрема, обмеження чисельності українських збройних сил, за словами одного з них, є спробою Москви "спробувати щастя", в той час як у питанні гарантій безпеки спостерігається певна готовність вжити заходів, які не ґрунтуються на базуванні збройних сил НАТО в країні. Це може відкрити можливості для забезпечення безпеки повітряного простору України за допомогою авіабази поблизу - або зобов'язання щодо різкого збільшення чисельності військ після будь-якого вторгнення на кордон.

"Як сказав мені один високопоставлений західний дипломат у Москві: "Немає жодних гарантій, що це до чогось призведе, але, безумовно, є сигнали того, що можливостей для переговорів може бути більше, ніж у минулому".

Чи хоче Путін угоди?

Схоже, російський лідер усвідомлює, що відкрилося вікно можливостей, і у нього є причини - крім бажання просто не провокувати Трампа - подивитися, що з цього вийде. Частково це продиктовано цинічними причинами: виставити Зеленського перешкодою на шляху Трампа до Нобелівської премії миру або загострити існуючу напруженість у Європі. Однак Путін також усвідомлює витрати і ризики нової війни, яка несе ризик ескалації суспільного невдоволення, зазначає аналітик.

"Росії не потрібно вести нескінченну війну; їй просто потрібно бути здатною воювати довше, ніж Україна. У світлі останніх подій на полі бою, труднощів, з якими стикається Київ із набором військ, і скорочення обсягів допомоги США, Путін вважає - правильно чи ні - що час на його боці".

Водночас, оскільки Путін не бажає якнайшвидшої зустрічі із Зеленським, ключовою відсутньою ланкою є російсько-український діалог. Обидві сторони заявляють про готовність до переговорів, але жодна з них не пом'якшує свою позицію і не йде назустріч одна одній. Це означає, що реальна готовність Путіна до торгу залишається неперевіреною.

"Однак Києву настав час узяти ініціативу у свої руки і... наполегливо домагатися відновлення більш серйозних переговорів, нехай навіть тільки для того, щоб змусити Путіна розкрити карти", - вважає аналітик.

Зустріч Путіна і Зеленського

Як писав УНІАН, президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумніви, що зустріч лідерів України і Росії може відбутися найближчим часом. На його думку, росіяни продовжуватимуть наступ на фронті, поки їм це вдається.

Також раніше перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Володимир Зеленський готовий обговорити питання українських територій, але тільки на зустрічі з Путіним, і відправною точкою має бути лінія зіткнення.

