На думку Стубба, тепер питання полягає в тому, коли Трамп втратить терпіння щодо Путіна.

Наразі немає жодних видимих ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів про мир з Україною. Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Helsingin Sanomat.

"Вони (росіяни - УНІАН) хочуть продовжувати війну щонайменше до осені, щоб максимально розширити свої територіальні завоювання", - сказав він.

Стубб вважає, що зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським найближчими тижнями навряд чи відбудеться. Він підкреслив, що росіяни продовжують затягувати війну.

"Якщо метою була двостороння зустріч через два тижні після візиту до Вашингтона, тобто за тиждень після понеділка, то я вважаю це дуже малоймовірним. Російська тактика затягування триває", - заявив президент Фінляндії.

На думку Стубба, тепер питання полягає в тому, коли президент США Дональд Трамп втратить терпіння щодо Путіна. Він упевнений, що саме американський лідер здатний посадити російського диктатора за стіл переговорів.

Чому Путін не хоче зустрічі із Зеленським

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чому російський диктатор Володимир Путін не хоче проводити двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Аналітики звернули увагу на останні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

У ISW нагадали, що Лавров говорив про те, що Путін зустрінеться із Зеленським тільки, "коли порядок денний для саміту буде готовий". Він заявляв, що поки "цей порядок денний взагалі не готовий".

Аналітики підкреслили, що Кремль неодноразово використовував Лаврова для уточнення своєї позиції. На думку експертів ISW, російське керівництво, імовірно, вважає, що двостороння зустріч Путіна і Зеленського може підірвати внутрішньополітичне виправдання главою Кремля війни Росії проти України.

