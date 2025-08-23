Він додав, що Зеленський у питанні територій "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою".

Президент України Володимир Зеленський готовий обговорити питання українських територій, але це можливо тільки на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю NBC News.

"Коли ми говорили про територіальні проблеми, я думаю, президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що готовий сісти з президентом Путіним і обговорити їх, і початок розмов щодо територіального питання - це лінія зіткнення, яка там зараз проходить", - наголосив він.

Він також додав, що президент Зеленський у питанні територій "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою". При цьому українське суспільство "категорично проти обміну нашої території на мир".

Щодо мирних переговорів Кислиця сказав, що, на його думку, процес не застопорився, і рухається вперед.

"На жаль, не так швидко, як нам хотілося б. Але я вважаю, що цей понеділок і зустріч у Білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців. І я вважаю, що це було важливе досягнення, в якому президент Трамп відіграв вирішальну роль", - зазначив він.

Питання українських територій

Як повідомляв УНІАН, видання The Wall Street Journal написало, нібито президент України Володимир Зеленський під час переговорів з американським колегою Дональдом Трампом допустив можливість обміну територіями.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що його позиція щодо здачі Донбасу не змінилася і вона ґрунтується на Конституції України. Він зазначив, що будь-які питання, що стосуються територіальної цілісності нашої країни, не можуть обговорюватися без урахування думки і волі народу, а також Конституції України.

