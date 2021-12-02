Себастьян Курц очолив уряд Австрії 18 грудня 2017 року, а пішов з цієї посади 9 жовтня цього року.

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц назавжди залишає політику.

Згідно з інформацією видання Kronen Zeitung, Курц ухвалив таке рішення після народження сина, передає радіо Свобода.

Передбачається, що міністр внутрішніх справ країни Карл Негаммер замінить Курца на посаді голови Австрійської народної партії. Партія вже повідомила, що екс-канцлер зробить офіційну заяву сьогодні.

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Себастьян Курц в політиці Австрії

18 листопада парламент Австрії одноголосно ухвалив рішення про позбавлення Курца депутатської недоторканності – це було необхідно для завершення антикорупційного розслідування. Колишнього голову уряду Австрії запідозрили у сприянні хабарництву, після чого він залишив свою посаду.

Курц самостійно пішов із посади премʼєр-міністра Австрії 9 жовтня. Відставки глави уряду вимагали опозиційні партії в парламенті - Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" і правопопулістська Австрійська партія свободи.

Себастьян Курц очолив уряд Австрії 18 грудня 2017 року, ставши наймолодшим главою уряду в світі з тих, що перебували на посаді на той момент.

У травні 2019 року парламент Австрії виніс йому вотум недовіри на тлі скандалу через відеозапис, на якому глава правої Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе розмовляє з жінкою на ім'я Олена Макарова, яка нібито є племінницею одного з російських олігархів.

Автор: Ірина Погоріла