В офісі Курца заявили, що літак замовили для канцлера, що є "стандартним процесом".

Канцлер Австрії Себастіан Курц повернувся із зустрічі в Тель-Авіві приватним літаком, який ймовірно належить українському олігархові-втікачу Дмитру Фірташу.

Читайте такожСША оголосили нові санкції проти РосіїПро це пише "Європейська правда" з посиланням на публікацію австрійського видання ZackZack.

4 березня Курц разом з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен прибув до Ізраїля на данському державному літаку для обговорення питання вакцинації.

Додому він повертався разом з австрійською делегацією на орендованому приватному літаку Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK, який після цього попрямував до Києва.

В офісі Курца заявили, що літак замовили для канцлера, що є "стандартним процесом".

"Це абсолютно стандартний процес бронювання індивідуальних авіаперельотів через такі компанії, як Avcon Jet. Нам невідомо, кому належить відповідний літак, і це не має значення", - повідомили у відомстві.

Видання стверджує, що має у своєму розпорядженні угоду, укладену між пов’язаною з Фірташем компанією Ukrinvest Holding AG з офісом у Відні та віденською компанією Avcon Jet AG, від листопада 2017 року. Згідно з нею, Avcon відповідає за експлуатацію Embraer 600 Legacy з реєстраційним номером OE-IRK.

PR-менеджер Фірташа Даніель Капп розповів, що літак належить "компанії, яку можна віднести до Фірташа, але управляється автономно третьою стороною".

Відзначається, що Фірташ проживає в Австрії з 2014 року, борючись з американським ордером на екстрадицію, і за цей час зблизився з австрійською політичною елітою.

У юридичній команді Фірташа працює колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бомдорфер, а Даніель Капп раніше працював представником іншого колишнього лідера правлячої Австрійської народної партії - Йозефа Прьолля, який також був віцеканцлером Австрії.

Фірташ живе у Відні на віллі великого донора Австрійської народної партії Александра Шютца, пише видання.

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Автор: Людмила Жерновська