Адмірал заявив, що китайські навчання на Тайвані переходять у стадію "репетиції".

Високопоставлений американський командувач попередив, що Китай, Росія і Північна Корея сформували "трикутник баламутів", який загрожує трансформувати Тихоокеанський регіон.

Як пише Bloomberg, адмірал Семюел Папаро, командувач Індо-Тихоокеанським командуванням, сказав, що три країни провели спільні військово-морські навчання дедалі складнішої складності, а також передання технологій і тіснішу дипломатичну співпрацю.

За його словами, це загрожує перетворити Тихий океан із вільного і відкритого на контрольований і оспорюваний.

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"Ми є свідками зародження осі автократії", - зазначив Парро.

Він сказав, що США бачать координацію між трьома країнами в усьому, від спільних патрулів бомбардувальників до спільних протисупутникових можливостей і передових технологій підводних човнів.

Зазначається, що США зберігають те, що Папаро назвав "перевагою покоління" в галузі технологій підводних човнів, але він сказав, що Росія продовжувала передавати технології підводних човнів у Тихий океан протягом останніх двох років.

"Вони стають більш ефективними в Тихому океані", - заявив він, додавши, що, хоча Росія ще не поділилася з Китаєм своєю технологією придушення шуму підводних човнів, вона будує датчики на морському дні в Південно-Китайському морі та за його межами, щоб вести більш надійну протичовнову війну.

Зазначається, що Папаро намалював сувору картину того, що він назвав дефіцитом американських військових поставок, стверджуючи, що супротивники США бачать такі прогалини і "агресивно діють, щоб скористатися ними".

"Наші магазини закінчуються, наші відставання в обслуговуванні збільшуються з кожним місяцем", - сказав він, додавши, що запаси високоточних боєприпасів значно нижчі від необхідних рівнів.

Крім того, Китай також збільшив темпи навчань навколо Тайваню до такої міри, що для США також може виявитися складним визначити, коли вони почали атаку.

Ініціативи Трампа щодо Китаю

Попередження Папаро стали контрапунктом Трампу, який прагне тісніших зв'язків з Китаєм і Росією і в четвер висунув ідею тристоронньої зустрічі, після якої противники можуть погодитися скоротити витрати на оборону вдвічі.

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